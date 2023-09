Les envahissantes ? Maison Paris Nature Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 25 octobre 2023

de 14h00 à 15h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

[Conférence]

Quels sont les dangers que font courir les espèces exotiques envahissantes aux écosystèmes ? On s’interrogera sur ce que cette catégorisation recoupe vraiment, et ce qu’elle révèle surtout de notre rapport au vivant, à la différence et à la nouveauté. Venez discuter de tout ça au travers d’une conférence, suivie d’une sortie dans le Parc Floral de Paris.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

* En raison de problèmes de gestion des inscriptions – notamment d’un nombre élevé de désistements de dernière minute – nous essayons un nouveau format sans inscription. Le dispositif étant encore en phase d’essai, nous comptons sur votre compréhension en cas de forte affluence.*

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite

