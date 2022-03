Les Entretiens européens d’Enghien – « Un monde de plus en plus incertain : l’Europe peut-elle faire face ? » Pergola Nova Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains

Les Entretiens européens d'Enghien – « Un monde de plus en plus incertain : l'Europe peut-elle faire face ? »

du vendredi 18 mars au samedi 19 mars

La 14e édition des Entretiens européens d’Enghien, les 18 et 19 mars, est organisée par l’IRIS, la Ville d’Enghien-les-Bains et l’Office du tourisme et des Congrès d’Enghien-les-Bains avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, de la Région Île-de-France et de la Commission européenne, en partenariat avec Diplomatie Magazine, Toute l’Europe, RFI, Odoxa, Hachette Éducation, l’Université Paris 8 et le Mouvement européen. **Thèmes des tables rondes :** * Europe et sport : quels modèles, quelles valeurs, quelles performances ? * Vers une Europe géopolitique ? * L’Europe face au défi migratoire. * Prospective des défis géopolitiques. Pour en parler seront présents d’imminents spécialistes des questions européennes tels que **Nicole GNESOTTO**, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors, professeure titulaire de la Chaire sur l’Union européenne au CNAM ou encore **Nathalie GODARD**, directrice de l’action d’Amnesty International France. Cette journée est un lieu de débat et de dialogue, destiné à un large public, et réunissant des personnalités de haut niveau françaises et étrangères et plus généralement des citoyens engagés qui souhaitent débattre de l’avenir de l’Union européenne. Accessible en transport en commun : train Paris Gare du Nord direction Pontoise ou Valmondois (environ 15 minutes de trajet). Station autolib’ de 6 véhicules devant le Point Info Tourisme au 19 rue de l’Arrivée. Stationnement parking (Hôtel de Ville, Front du lac, Centre des Arts, Marché, Foch, place de Verdun) Retrouvez toute la programmation en détail [ici](https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2022/03/Programme-EEE-2022_bdok.pdf). S’incrire en [présentiel](https://my.eudonet.com/XRM/frm?lbl=formulaire-entretiens-europeens-denghien-14e-ed&tok=A604225B&cs=iTldE83tATZXuT2qzXlcIQA1JpZ1iCvr&p=KEq9JKSPWamaUCw1JXG2YgEwohJ2mOdzpGuIcE9PrZU%3d) ou en [visioconférence](https://zoom.us/webinar/register/WN_Z_cZp5ZUSM2nv_aZ8xZiUw)

Pergola Nova 87 rue du Général de Gaulle Enghien-les-Bains

