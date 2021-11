Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Les Entretiens d’Auxerre – Osez rêver Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Les Entretiens d’Auxerre – Osez rêver Auxerre, 19 novembre 2021, Auxerre. Les Entretiens d’Auxerre – Osez rêver Théâtre Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2021-11-19 – 2021-11-20 Théâtre Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre Yonne EUR 15 « Oser rêver », représente une note d'espérance. Un choix qui n'a pas été défini par hasard pour Sylvain JOLITON, président du cercle Condorcet d'Auxerre et de Valentine ZUBER. Alors, pourquoi ne pas se laisser guider par l'imagination constructive en tentant de nous ménager un avenir un peu moins sombre que celui qui est annoncé plutôt que d'être régi uniquement par le seul ressentiment ? cercle.condorcet.auxerre@gmail.com https://www.cercle-condorcet-auxerre.fr/

