Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris LES ENTRETIENS D’AUTOMNE DU CIS.H Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris Catégorie d’évènement: Paris

LES ENTRETIENS D’AUTOMNE DU CIS.H Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 22 octobre 2021, Paris. LES ENTRETIENS D’AUTOMNE DU CIS.H

Maison de la Vie Associative et Citoyenne, le vendredi 22 octobre à 10:00

### **Thématique : Allongement de la vie, quels défis?** **Programme** * _**10h15 Accueil**_, Pierre Bertaut, président de l’IDAR * **_10h30 Ouverture_**, Hervé Cochet * _**10h 45 Table ronde/débat**_ : LONGÉVITÉ : QUELLES SOLIDARITÉ ET ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLES ? Anne-Marie Guillemard (CIS.H), Pierre Bertaut (IDAR), Marie-France Fuchs (OLD’UP), Dominique Thierry (France Bénévolat) Modérateur : Hervé Cochet * _**12h15 Échanges libres entre les participants/adhésion 2022**_ * _**13h00 Pause déjeuner**_ * _**15h00 Table ronde/débat**_ : CONSTRUCTION SOCIALE DE L’AGE AUX CARREFOURS DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS Marie-José Astre-Démoulin (Suisse), Barbara NDIMURUKUNDO (Burundi), Clara Wajs (France), Pierre Landry (France) Modérateur : Hervé Cochet * **_16h30 Le mot de la fin_** * **_16h45 Assemblée générale du CIS.H_** Ces Entretiens font suite à la publication du no 2 des Cahiers du CIS.H chez L’Harmattan.

Inscription gratuite

CIS.H Maison de la Vie Associative et Citoyenne 22 rue de la Saïda, 75015 PARIS Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne Adresse 22 rue de la Saïda, 75015 PARIS Ville Paris lieuville Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris