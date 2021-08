ChusclanChusclan Chusclan Chusclan Chusclan, Gard Les Entractes du Jeudi de Maison Sinnaé Chusclan Chusclan ChusclanChusclan Catégories d’évènement: Chusclan

Gard

Les Entractes du Jeudi de Maison Sinnaé Chusclan Chusclan, 12 août 2021, ChusclanChusclan. Les Entractes du Jeudi de Maison Sinnaé 2021-08-12 – 2021-08-12 Route d’Orsan Maison Sinnaé

Chusclan Gard Maison Sinnaé Chusclan Gard Chusclan Maison Sinnae vous propose une parenthèse estivale, plusieurs jeudis dans l’été, de 18h30 à 21h00. De nouveaux moments de convivialité autour de la dégustation de ses vins en partenariat avec des restaurateurs locaux, avec à chaque rendez-vous un nouveau thème, un nouvel accord mets & vins proposé. Les places étant limitées, il est impératif de réserver.L’occasion de se retrouver, de partager et de vivre un moment de convivialité autour de notre passion du vin.Contribution aux partenariats avec les restaurateurs et artisans locaux.Animées par nos équipes, ces rencontres de 18h30 à 21h pour un tarif de 20€/ personne sont à réserver dans nos boutiques de Laudun et Chusclan. Boutique de Laudun (04 66 90 55 22) / Boutique de Chusclan (04 66 90 53 46) +33 4 66 90 53 46 https://sinnae.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chusclan, Gard Autres Lieu Chusclan Chusclan Adresse Maison SinnaéRoute d'Orsan Maison Sinnaé Ville ChusclanChusclan lieuville 44.14531#4.67783