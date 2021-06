Fournels Château de Brion Fournels, Lozère Les enquêteurs d’histoires (Mon château :Mémoires et utopies) Château de Brion Fournels Catégories d’évènement: Fournels

Lozère

Les enquêteurs d’histoires (Mon château :Mémoires et utopies) Château de Brion, 16 août 2021-16 août 2021, Fournels. Les enquêteurs d’histoires (Mon château :Mémoires et utopies)

du lundi 16 août au vendredi 29 octobre à Château de Brion

Les enquêteurs d’histoires ————————– C’est un jeu de pistes historique qui nous emmene dans l’histoire du château de Fournels. Fermé au public pour raisons de sécurité, il s’abime pire… il disparait des esprits… est ce une ruine avant l’heure? Situé en zone de revitalisation rurale, notre association tente de résister à la ruine du bâti en s’attelant à la sensibilisation et au développement de la sensibillité culturelle dans les esprits. Apprendre à découvrir, à être curieux , à imaginer ce que hier peut nous apprendre de demain si nous devenons acteur aujourd’hui. A partir de nos connaissances du château, nous irons chercher plus loin des questions et peut-etre trouver des réponses. Son riché passé historique en fait un carrefour de l’Histoire de France, de l’histoire de l’Art à travers les familles qui l’ont occupé. Nous menerons l’enquête, caméra et micro au poing, à partir des traces existantes, des mémoires, des acteurs du territoire. Nous partirons à la découverte d’un autre château-musée appartenant à la famille de Lastic (souche de Fournels), aux Archives Départementales, pour réaliser des micro-documentaires… Même s’il manque des pièces, chacun contribuera à reconstituer le puzzle-citoyen de l’histoire de ce château. Nous tenterons aussi d’interroger son devenir à travers la rencontre d’élus, de citoyens sensibles, de chercheurs, de visionnaires?

50 € la semaine, sur inscription

Atelier journaliste en herbe. Partir à la découverte de son patrimoine en découvrant l’histoire et les liens vivants avec le patrimoine historique français Château de Brion Fournels 48310 Fournels Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T18:00:00;2021-08-24T13:30:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T14:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T14:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-31T13:00:00 2021-08-31T19:00:00;2021-09-07T13:00:00 2021-09-07T19:00:00;2021-09-14T13:00:00 2021-09-14T19:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fournels, Lozère Autres Lieu Château de Brion Adresse Fournels 48310 Ville Fournels lieuville Château de Brion Fournels