LES ENQUETES MYSTERIEUSES DE JRTM

2022-05-14 – 2022-05-14 Venez mener l’enquête à la Médiathèque de Pornic pour découvrir qui est le coupable d’une mystérieuse affaire. Saurez-vous reconstituer le déroulement du crime ? Plongés en 1932, l’intrigue policière se déroule autour d’un colloque dédié à l’auteur Sir Arthur Conan Doyle organisée à la bibliothèque de Pornic. Retrouvez-nous sur Dans le cadre de la programmation de la Ville de Pornic à la Médiathèque Armel de Wismes, l’association “Jeux en Retz : Trésors et Mystères” vous propose de participer à une enquête policière intéractive en costume à résoudre dans locaux de la Médiathèque de Pornic. jeuxenretz@gmail.com http://jeux.en.retz.free.fr/ Venez mener l’enquête à la Médiathèque de Pornic pour découvrir qui est le coupable d’une mystérieuse affaire. Saurez-vous reconstituer le déroulement du crime ? Plongés en 1932, l’intrigue policière se déroule autour d’un colloque dédié à l’auteur Sir Arthur Conan Doyle organisée à la bibliothèque de Pornic. Retrouvez-nous sur dernière mise à jour : 2022-04-22 par

