LES ENQUETES DES CONTES DEFAITS LE TROYES FOIS PLUS Troyes, samedi 8 juin 2024.

Spectacle Familial pour les grands et les petitsA partir de 5 ansLes Inspecteurs Toutou et Papate se lancent dans une aventure incroyable aux pays des contes. Une féerie policière qui nous replonge dans les contes d’antan de Charles Perrault.Une pièce drôle et remise au goût du jour pour certains personnages. Venez passer un bon moment avec toute la famille.–Pièce de Pierre GripariMise en scène et adaptée par Nadia Marchais

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 18:00

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10