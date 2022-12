Les enquêtes de l’inspecteur T, une comédie policière magique ! Théâtre du Lucernaire Paris Catégories d’évènement: île de France

Les enquêtes de l'inspecteur T, une comédie policière magique ! Théâtre du Lucernaire, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 18 janvier 2023 au dimanche 09 avril 2023

de 14h00 à 15h00

de 14h30 à 15h30

. payant 15 euros Féérie, poursuite et quiproquos, sont les ingrédients d’une mise en scène librement inspirée du théâtre de tréteaux et de la farce, où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille. À partir de 6 ans « Enquêtes, filatures, flair et discrétion »… telle est la devise de L’Inspecteur T. … ou presque !

L’intervention de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les contes s’emmêlent et les héros se retrouvent précipités dans d’autres histoires. Vont-ils réussir à remettre de l’ordre dans la logique de leurs aventures ? L’équipe artistique De Pierre Gripari

Adaptation et mise en scène Éric Fauveau

Avec Philippe Cariou , Marie Guéant , Stéphane Bouby ou Blaise Le Boulanger et Ilich L’Henoret ou Jules Boutteville

Costumes Violette Guéant et Chrystel Folcher Bouby

et Décor Loïc Leroy

Arrangements Musicaux Olivier Ombredane

Production Compagnie Ucorne Théâtre du Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

