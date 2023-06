Les enquêtes de l’inspecteur T, une comédie policière magique ! Théâtre du Lucernaire Paris, 18 janvier 2023, Paris.

Du mercredi 24 mai 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h30

mercredi, samedi

de 15h00 à 16h30

.Tout public. payant

15 euros

Féérie, poursuite et quiproquos, sont les ingrédients d’une mise en scène librement inspirée du théâtre de tréteaux et de la farce, où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille.

À partir de 6 ans

« Enquêtes, filatures, flair et discrétion »… telle est la devise de L’Inspecteur T. … ou presque !

L’intervention de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les contes s’emmêlent et les héros se retrouvent précipités dans d’autres histoires. Vont-ils réussir à remettre de l’ordre dans la logique de leurs aventures ?

L’équipe artistique

De Pierre Gripari

Adaptation et mise en scène Éric Fauveau

Avec Philippe Cariou , Marie Guéant , Stéphane Bouby ou Blaise Le Boulanger et Ilich L’Henoret ou Jules Boutteville

, , ou et ou Lumière François Come

Costumes Violette Guéant et Chrystel Folcher Bouby

et Décor Loïc Leroy

Arrangements Musicaux Olivier Ombredane

Production Compagnie Ucorne

L’avis de la rédaction

Humour, quiproquos et rebondissements sont au rendez-vous pour le plaisir des petits comme des grands. Cette pièce, superbement interprétée par des comédiens de talent, nous offre un défilé de personnages bien connus des contes pour enfants et une enquête loufoque menée par l’excellent Inspecteur T. Les décors et costumes nous plongent dans un univers burlesque qui régale les enfants sans oublier leurs parents.

A voir d’urgence !

Théâtre du Lucernaire 53 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris

Contact : https://www.lucernaire.fr/theatre/sortie-de-piste/ https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/les-enquetes-de-linspecteur-t

© Compagnie Ucorne