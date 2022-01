Les enquêtes de l’Inspecteur T. de Pierre Gripari Théâtre Lepic, 5 février 2022, Paris.

Une comédie policière magique à partir de 6 ans Féérie, danse, poursuite et quiproquos, sont les ingrédients d’une mise en scène librement inspirée du théâtre de tréteaux et de la farce, où se mêlent la folie et le burlesque pour emporter dans son sillage toute la famille.

NE VOUS FIEZ PAS A L’APPARENCE MALADROIT DE L’INSPECTEUR T.. SON POUVOIR EST IMMENSE !

Une comédie policière magique ⭐

« Quand le grand méchant loup, le prince charmant où la sorcière on besoin d’aide pour poursuivre leurs histoires, ils sollicitent le célèbre Inspecteur T.!

Et là, rien ne va plus. L’intervention de celui-ci va occasionner des rebondissements inattendus dans les fables de notre enfance. Les contes se brouillent, s’emmêlent et les héros se retrouvent précipités dans les histoires des autres… Vont-ils réussir à remettre de l’ordre dans la logique de leurs aventures ? Allons-nous retrouver la mémoire et les couleurs traditionnelles de notre enfance ?

Un spectacle familial à voir et à revoir ! »

« On aime beaucoup. Les comédiens s’amusent sur scène et interprètent avec drôlerie, cette adaptation burlesque du conte « défait » de Pierre Gripari. » TÉLÉRAMA TTT

