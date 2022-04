Les enquêtes de Félix Fénéon Semur-en-Auxois, 17 mai 2022, Semur-en-Auxois.

EUR 0 0 Dans le cadre des projets parcours starter du Département de la Côte-d’Or.

Théâtre, par la compagnie Ces messieurs sérieux et le collège Christiane Perceret

La pièce Les Petites enquêtes de Félix Fénéon est une série de courtes farces radiophoniques écrites comme des petites pastilles radio d’infos par les collégiens d’après les courtes nouvelles de Félix Fénéon et inspirées de l’univers de l’auteur de théâtre Hervé Blutsch. Absurde et pleine d’un humour malicieux, elles mettent en scène un reporter, journaliste d’investigation qui nous plongent au cœur d’enquête sur des faits divers insolite et des phénomènes de société tels que les effets du petit vin de messe, les cours d’alpinisme en prison (pour une belle évasion) ou les exploits d’une super héroïne racontés par son chien…

Intervenant : Renaud Diligent / Professeurs référents : Emmanuel Gautier et Ronan Descombes / Classe de 4e 2 (24 élèves)

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96

