Aulnat Aulnat Aulnat, Puy-de-Dôme Les enquêtes de Célia – Journées Européennes du Patrimoine Aulnat Aulnat Catégories d’évènement: Aulnat

Puy-de-Dôme

Les enquêtes de Célia – Journées Européennes du Patrimoine Aulnat, 18 septembre 2021, Aulnat. Les enquêtes de Célia – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Mairie d’Aulnat Avenue Pierre de Coubertin

Aulnat Puy-de-Dôme Aulnat Point de départ à la mairie d’Aulnat, parcours piéton en ville d’une durée d’environ 1h30 à 2h, retour à la mairie d’Aulnat. nicolas.fradet@gmail.com +33 4 73 60 11 11 dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Détails Catégories d’évènement: Aulnat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Aulnat Adresse Mairie d'Aulnat Avenue Pierre de Coubertin Ville Aulnat lieuville 45.79525#3.16804