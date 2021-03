« Les enjeux éthiques autour du partage de l’information et du respect de la confidentialité dans le… » UNAF, 24 mars 2021-24 mars 2021, Paris.

UNAF, le mercredi 24 mars à 18:30

### « Les enjeux éthiques autour du partage de l’information et du respect de la confidentialité dans le soin et l’accompagnement des personnes au domicile durant la crise sanitaire » Le 24 mars prochain, l’Udaf participera à un webinaire organisé par l’espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire (EREPL) sur le thème « les enjeux éthiques autour du partage de l’information et du respect de la confidentialité dans le soin et l’accompagnement des personnes au domicile durant la crise sanitaire ». * **Didier DUBASQUE, Membre du Haut Conseil du Travail Social (HCTS)** * **Patricia GAUTUN, Sarthe Autonomie – Pilote MAIA Le Mans** * **Elodie JEAN, Avocate au Barreau de Nantes** * **Nicolas RUAND, Directeur de l’UDAF de Vendée** Le recueil, la transmission, le partage des informations concernant une personne malade et/ou en situation de vulnérabilité occupent une grande partie de l’activité des professionnels du soin et de l’accompagnement. Mais la diffusion d’informations personnelles se fait-elle toujours au bénéfice des personnes soignées ou accompagnées ? Ces informations peuvent-elles impacter négativement la relation de soin et d’accompagnement ? La personne concernée consent-elle toujours au recueil et au partage de ces informations ? Comment réussir à concilier la prise en charge, la continuité des soins et le respect de l’intimité des personnes ? Ces dilemmes éthiques récurrents trouvent un écho tout particulier dans le contexte actuel. Comment, en effet, respecter le secret lié au statut Covid des patients, des résidents et des professionnels tout en luttant prioritairement contre la propagation de l’épidémie ? Faut-il désacraliser le respect du secret et de la confidentialité dans un contexte d’urgence sanitaire qui implique souvent des ruptures, des fragmentations, une discontinuité des parcours de soin et d’accompagnement ? En période de pandémie, la place centrale des nouvelles technologies numériques dans l’accompagnement social et médico-social aura-t-elle un impact sur le respect de l’intimité des personnes accompagnées ?

Entrée libre

UNAF 28 place saint Georges PARIS 75009



2021-03-24T18:30:00 2021-03-24T19:30:00