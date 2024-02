Les enjeux du programme nucléaire français Chambre de commerce et d’industrie Belfort, jeudi 14 mars 2024.

La Vallée de l’Énergie organise une table ronde intitulée « les enjeux du programme nucléaire français », à travers trois thématiques métiers et formations ; technologies et marchés ; adaptation au changement climatique. Des chercheurs, des ingénieurs, des industriels et des membres de la société civile échangeront leurs regards sur ces défis. La table ronde sera animée par Thibault Quartier, rédacteur en chef du trois.info EUR.

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

Chambre de commerce et d’industrie 1 Rue du Docteur Fréry

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

