Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris. Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 09:00

Petit-déjeuner / Conférence sur les enjeux des projets Bas Carbone en Grandes Cultures Intervenants : – Savine OUSTRAIN, Directrice Recherche & Innovation Agriculture VIVESCIA – Armand GANDON, Chef de Projets Bas Carbone VIVESCIA – Maxence RIVENET, Chef de produit MyEasyCarbon chez MyEasyFarm – Francois THIERART, CEO et Co-fondateur MyEasyFarm Animateur : Pierre COMPERE, pôle AgriSud-Ouest Innovation

Entrée libre

Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-28 was last modified: by Les enjeux des projets bas Carbone en Grandes Cultures Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris