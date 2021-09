Roubaix ARRE Nord, Roubaix Les enjeux de l’accompagnement à la scolarité ARRE Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les enjeux de l’accompagnement à la scolarité ARRE, 8 novembre 2021, Roubaix. Les enjeux de l’accompagnement à la scolarité

du lundi 8 novembre au lundi 22 novembre à ARRE

La réussite éducative vous est chère, mais vous recherchez d’autres moyens que l’aide aux devoirs pour accompagner les enfants dans leur scolarité. Vous allez pouvoir développer vos postures et démarches pour donner de nouvelles ambitions à votre projet…

Sur inscription. Gratuit pour les bénévoles de l’ARRE, 165€ pour les adhérents, 330€ pour les extérieurs

Formation ARRE 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T09:30:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-22T09:30:00 2021-11-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ARRE Adresse 54 Boulevard du général Leclerc Roubaix Ville Roubaix lieuville ARRE Roubaix