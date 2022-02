Les enjeux de l’accessibilité numérique Paris Taiarapu-Est Catégorie d’évènement: Taiarapu-Est

Les enjeux de l’accessibilité numérique Paris, 16 mai 2022, Taiarapu-Est. Les enjeux de l’accessibilité numérique

Paris, le lundi 16 mai à 09:00

L’accessibilité numérique est un incontournable de la RSE puisqu’elle permet aux personnes en situation de handicap d’accéder aux services et contenus digitaux. Cette formation permet de développer les bonnes pratiques d’accessibilité au sein de son organisation et d’oeuvrer pour réduire la fracture numérique. * Développer les bonnes pratiques d’accessibilité au sein de son organisation en présentant les enjeux et bonnes pratiques à adopter aux différents interlocuteurs clés de celle-ci. [Découvrir le programme complet](https://agence-lucie.com/formation/enjeux-accessibilite-numerique/)

650€ H.T

Formation à distance ou en présentiel suivant les dates Paris A confirmer Taiarapu-Est Afaahiti

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Taiarapu-Est Autres Lieu Paris Adresse A confirmer Ville Taiarapu-Est lieuville Paris Taiarapu-Est

Paris Taiarapu-Est https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taiarapu-est/

Les enjeux de l’accessibilité numérique Paris 2022-05-16 was last modified: by Les enjeux de l’accessibilité numérique Paris Paris 16 mai 2022 Paris Taiarapu-Est Taiarapu-Est

Taiarapu-Est