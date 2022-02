Les enjeux de la transition numérique à la lumière du Green Deal – Conférence inaugurale de la chaire DataGouv Faculté de droit et de science politique Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Les enjeux de la transition numérique à la lumière du Green Deal – Conférence inaugurale de la chaire DataGouv Faculté de droit et de science politique, 3 octobre 2022, Rennes. Les enjeux de la transition numérique à la lumière du Green Deal – Conférence inaugurale de la chaire DataGouv

Faculté de droit et de science politique, le lundi 3 octobre à 18:00

### Intervenante **Brunessen Bertrand**, professeure à l’Université Rennes 1, chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données, responsable de l’Axe intégration européenne de l’IODE ### Présentation La présidence française du Conseil de l’Union européenne, tous les médias en parlent, mais qu’en savez-vous réellement ? Avec les Rendez-vous d’Europe, découvrez ce qu’est le rôle de la présidence au sein des rouages de l’Union et quels sont ses enjeux pour la France. Que peut en attendre notre pays pour peser sur les évolutions de l’Union ? Que signifie le concept de « souveraineté européenne » dont le sens n’est pas nécessairement le même pour le président Macron qui entend le promouvoir et ses partenaires européens, voire ses concitoyens ? Les Rendez-vous d’Europe 2022 exploreront également de grands dossiers d’actualité dont certains figurent parmi les priorités de la présidence française de l’Union. Au programme : la diversité linguistique dans les institutions euro­péennes, le partenariat euro-africain, le devoir de vigilance et la responsabilité sociale des entreprises, la transition numérique… sans oublier le Brexit, dont les conséquences se font lourdement sentir dans le secteur de la pêche. Venez débattre nombreux de ces sujets d’actualité en assistant aux Rendez-vous d’Europe ou partagez avec nous ces réflexions en les suivant par visioconférence. ### Organisateurs * **L’Institut de l’Ouest : Droit et Europe** est un laboratoire de recherche en droit ayant le statut d’unité mixte de recherche (UMR 6262) rattachée à l’Université de Rennes 1 et au CNRS. L’étude de l’intégration européenne constitue un des axes les plus anciens et reconnus de ses activités de recherche (un membre de l’Institut universitaire de France et six chaires Jean Monnet). * **L’Association Europe Rennes 35**, créée en 1998, développe ses activités sur l’Union européenne dans un esprit d’ouverture et d’objectivité en gardant pour mot d’ordre le caractère scientifique de l’information qu’elle diffuse au grand public. [[https://www.facebook.com/europerennes35](https://www.facebook.com/europerennes35)](https://www.facebook.com/europerennes35) ### Programme [Télécharger le programme.](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_RDV_Europe_2022.pdf) ### Inscriptions **Cours public accessible en présentiel :** Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Amphi IV **Et en distanciel** _**via**_ **Zoom :** _Lien à venir_ **Contact :** Europe Rennes 35 [[europerennes35@gmail.com](mailto:europerennes35@gmail.com)](mailto:europerennes35@gmail.com) La septième conférence du cycle des Rendez-vous d’Europe 2022 aura lieu le 3 octobre. Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-03T18:00:00 2022-10-03T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Faculté de droit et de science politique Adresse 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Faculté de droit et de science politique Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Les enjeux de la transition numérique à la lumière du Green Deal – Conférence inaugurale de la chaire DataGouv Faculté de droit et de science politique 2022-10-03 was last modified: by Les enjeux de la transition numérique à la lumière du Green Deal – Conférence inaugurale de la chaire DataGouv Faculté de droit et de science politique Faculté de droit et de science politique 3 octobre 2022 Faculté de droit et de science politique Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine