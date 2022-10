Les enjeux de la transition énergétique Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-13 19:15:00 19:15:00 – 2022-10-13 22:30:00 22:30:00

Bouches-du-Rhne Martigues EUR 22 22 Pascal Boulanger est Docteur en sciences physiques MBA HEC.

Vingt ans au CEA, fondateur et directeur de NAWA Technologies. Conférence débat de Pascal Boulanger sur les enjeux de la transition énergétique, passés, présents et futurs.

La conférence à la Villa Khariessa sera suivie d’un apéritif dinatoire. rotary.canalsaintsebastien@gmail.com +33 7 71 81 71 07 Avenue Charles de Gaulle Ancienne route de Marseille Martigues

