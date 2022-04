Les enjeux actuels de la cosmétique verte MOBE Orléans, 5 avril 2022, Orléans.

Les enjeux actuels de la cosmétique verte

Chaque année, des centaines de nouveaux produits cosmétiques apparaissent sur un marché dynamique et fortement portés par la demande du consommateur, qui souhaite désormais disposer de produits cosmétiques efficaces, sûrs et naturels, mais également durables, et dont la fabrication ne nuit pas à l’environnement. Par ailleurs, des contraintes réglementaires pèsent également afin de réduire l’impact environnemental, nécessitant la mise en place de solutions naturelles. En raison de cette demande de solutions naturelles, les plantes médicinales sont de plus en plus cultivées pour des applications cosmétiques, mais les rendements en molécules bioactives, la qualité et la sécurité de la production n’ont pas toujours été satisfaisants. Il est donc nécessaire de proposer d’autres modes de production sécurisés avec des pratiques fiables basées sur des procédés respectueux de l’environnement et la préservation de la biodiversité. Les cultures innovantes telles que la culture in vitro ou l’hydroponie offrent des alternatives uniques pour la production d’ingrédients actifs à usage cosmétique, car elles représentent des systèmes standardisés, sans contaminants et biodurables, qui permettent la production des composés à la demande et à l’échelle industrielle. De même, industriellement les procédés d’extraction verts sont encore trop souvent limités, et contrairement aux affirmations ne sont pas toujours écoresponsables. Leurs coûts énergétiques sont souvent élevés avec un impact négatif sur l’environnement mais aussi la santé du consommateur. Dans cette optique, la question de la production des extraits devient donc une préoccupation majeure. De cette tendance émerge de nouveaux process de fabrication plus naturels et plus durables portés par la vague de développement de technologies d’extraction vertes. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette présentation sur Les enjeux actuels de la cosmétique verte, durant laquelle nous traiterons l’ensemble de la chaine de production des nouveaux produits cosmétiques allant du sourcing renouvelable au bioactif éco-responsable.

Conférence sur les enjeux de la recherche pour des cosmétiques bio durables réalisée dans le cadre des Mardis de la science

