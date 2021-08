Plaine-et-Vallées Commune de Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres, Plaine-et-Vallées Les Énigmes du Petit Patrimoine Commune de Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

le dimanche 19 septembre à 10:00

### Mettre à l’honneur le petit patrimoine de la commune et le faire découvrir aux parents et aux enfants par un jeu d’énigmes. 5 patrimoines choisis : 1. Chemin de Saint-Hilaire, ancienne voie romaine : visite libre et pouvant s’étendre sur d’autres communes où cette voie existe encore. 2, 3, 4, 5 : Jeux de piste : 4 autres patrimoines bâtis dans chaque village constituant la commune. Chacun d’eux donnant droit à une validation. Les groupes ayant 4 validations recevront une récompense de Plaine-et-Vallées

Gratuit. Parcours libre.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

