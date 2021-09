Les énigmes des archives Hôtel de ville de Saint-Nazaire, 18 septembre 2021, Saint-Nazaire.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville de Saint-Nazaire

Retirez votre enveloppe-jeu le samedi 18 septembre au square Aragon (14 h à 18 h 30) ou le dimanche 19 septembre devant l’hôtel de ville (10 h à 17 h). Glissez-vous dans la peau d’un explorateur et c’est parti ! Des énigmes et des documents indices issus des fonds d’archives de Saint-Nazaire vous permettront de découvrir différents lieux de la ville. Validez votre solution en répondant à une question d’observation. Répondez au maximum d’énigmes et adressez vos réponses aux Archives de Saint-Nazaire entre le 19 et le 24 septembre à minuit pour tenter de gagner…. Aucune connaissance historique préalable n’est nécessaire. Un jeu à découvrir seul ou en famille. _Par les Archives municipales_

Gratuit. Visite libre en autonomie. Accessible à tous Renseignements à partir de septembre Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les Archives de Saint-Nazaire vous proposent un jeu pour découvrir l’histoire et le patrimoine nazairien en autonomie. Déchiffrez nos énigmes et exploitez les documents d’archives.

Hôtel de ville de Saint-Nazaire Place François Blancho Saint-Nazaire Hôtel de Ville Loire-Atlantique



