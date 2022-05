Les énigmes de Sandrine Pérégrine Rives-en-Seine, 11 juin 2022, Rives-en-Seine.

Les énigmes de Sandrine Pérégrine Caudebec-en-Caux Ancienne prison médiévale Rives-en-Seine

2022-06-11 21:30:00 21:30:00 – 2022-06-11 23:30:00 23:30:00 Caudebec-en-Caux Ancienne prison médiévale

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Visite ludique de 7 à 11 ans.

Venez vous amuser à la tombée de la nuit pour découvrir le patrimoine d’une cité médiévale. Ouvrez vos yeux et remuez vos méninges pour résoudre les énigmes et accéder au coffre final !

Venir avec une lampe torche. Possibilité d’acheter un flambeau à 2€.

RDV devant la prison médiévale.

Réservation auprès de la Maison de la Rando et du Trail.

sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69 https://sandrineperegrine.com/

