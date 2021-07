Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Les énigmes de Sandrine pérégrine – Jeu de piste Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Les énigmes de Sandrine pérégrine – Jeu de piste Rives-en-Seine, 11 août 2021-11 août 2021, Rives-en-Seine. Les énigmes de Sandrine pérégrine – Jeu de piste 2021-08-11 – 2021-08-11 Prison médiévale – Rue du Baillage Caudebec en caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t’amusant. Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour découvrir le code secret du coffre ! Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t’amusant. Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour découvrir le code secret du coffre ! sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69 https://www.sandrineperegrine.com/ Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t’amusant. Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour découvrir le code secret du coffre ! dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Prison médiévale - Rue du Baillage Caudebec en caux Ville Rives-en-Seine lieuville 49.52527#0.72751