Les énigmes de Sandrine Pérégrine – Chasse au trésor Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Les énigmes de Sandrine Pérégrine – Chasse au trésor Rives-en-Seine, 13 avril 2022, Rives-en-Seine. Les énigmes de Sandrine Pérégrine – Chasse au trésor Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 16:00:00 Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Viens découvrir le patrimoine de Caudebec en t’amusant. Ouvre tes yeux et remue tes méninges pour découvrir le code qui te permettra d’ouvrir le coffre final.

Rdv devant l’ancienne prison, rue du Baillage. Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Détails Catégories d'évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Lieu Rives-en-Seine Adresse Devant l'ancienne prison Caudebec-en-Caux Ville Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime