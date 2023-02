« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : SUR LES TRACES DES PATOUNES Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : SUR LES TRACES DES PATOUNES, 15 février 2023, Saumur . « LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : SUR LES TRACES DES PATOUNES Château/Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire

2023-02-15 – 2023-02-15 Saumur

Maine-et-Loire San-numérodinvent-R, le petit chaton du château, est encore parti se promener dans les salles du musée, mais cette fois-ci impossible de remettre la main sur lui ! Où peut-il être ? Fait-il encore sa sieste sur le fauteuil Louis XV ou est-il en train de jouer avec les fils de laine de la tapisserie du Bal des sauvages ? Les enfants vont devoir le retrouver, avant qu’il ne fasse une bêtise, en suivant les traces de ses petites pattes dissimulées dans le château. San-numérodinvent-R, le chaton, est parti se promener dans les salles du musée, mais impossible de remettre la main sur lui ! Où peut-il être ? Les enfants vont devoir le retrouver en suivant les traces de ses petites pattes dissimulées dans le château. Saumur

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Château/Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : SUR LES TRACES DES PATOUNES 2023-02-15 was last modified: by « LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : SUR LES TRACES DES PATOUNES Saumur 15 février 2023 Château–Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire