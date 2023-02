« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : PETIT ROI ET GRANDE PRINCESSE Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : PETIT ROI ET GRANDE PRINCESSE, 10 février 2023, Saumur . « LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : PETIT ROI ET GRANDE PRINCESSE Château–Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire

2023-02-10 – 2023-02-10 Saumur

Maine-et-Loire Le roi découvre les appartements des ducs d’Anjou, monte et descend d’innombrables vis de pierre qui tournent, qui tournent… Et profite même d’un banquet improvisé ! Cette joyeuse cour attend impatiemment d’autres convives et les enfants sont attendus parés de leurs plus beaux atouts

princiers ! Tout droit sorti d’un conte, un tout petit roi mène de drôles d’aventures au château de Saumur. En compagnie d’une grande et belle princesse, d’une multitude d’enfants malicieux et d’un célèbre cheval blanc, il découvre les appartements des ducs d’Anjou. chateau@saumur.fr +33 2 41 40 24 40 http://www.chateau-saumur.fr/a-voir-a-faire/animations Saumur

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Château–Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

« LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : PETIT ROI ET GRANDE PRINCESSE 2023-02-10 was last modified: by « LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR ! » : PETIT ROI ET GRANDE PRINCESSE Saumur 10 février 2023 Château–Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire