“LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR !” : DU F-LAIR POUR LE CENTENAIRE ! Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

“LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR !” : DU F-LAIR POUR LE CENTENAIRE !, 8 février 2023, Saumur . “LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR !” : DU F-LAIR POUR LE CENTENAIRE ! Château-Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire

2023-02-08 – 2023-02-08 Saumur

Maine-et-Loire Le legs du comte Charles Lair à la Ville de Saumur est largement médiatisé dans la presse locale : la quantité d’œuvres d’art et surtout leur qualité ou leur rareté font l’objet d’un article dithyrambique ! Théodore Valotaire, conservateur des musées municipaux, est chargé d’organiser le transfert et l’installation de ces œuvres au Château. Depuis Paris, les objets d’art circulent par le chemin de fer. Cependant, à réception des wagons en gare de Saumur et au moment de procéder à leur inventaire au musée, des œuvres d’art ont disparu… Il est temps pour les élèves, enquêteurs en herbe, de résoudre cette énigme et rassembler la collection ! Le legs du comte Charles Lair à la Ville de Saumur est médiatisé dans la presse. Le conservateur est chargé d’organiser l’installation de ces œuvres au Château. Cependant, à réception, des œuvres d’art ont disparu. Il est temps pour les élèves d’enquêter. Saumur

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Château-Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

“LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR !” : DU F-LAIR POUR LE CENTENAIRE ! 2023-02-08 was last modified: by “LES ENFANTS SONT ROIS AU CHÂTEAU DE SAUMUR !” : DU F-LAIR POUR LE CENTENAIRE ! Saumur 8 février 2023 Château–Musée de Saumur Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire