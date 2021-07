Les enfants préparent leur séjour ! Base nautique de saint leu d’esserent, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Leu-d'Esserent.

Les enfants préparent leur séjour !

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Base nautique de saint leu d’esserent

Le séjour à la base de saint leu d’essrent, s’adresse aux enfants âgés de 6 à 11 ans demeurant sur la commune de Clermont (60). L’objet de ce séjour vacances a pour optique d’amener les enfants à s’inscrire dans une démarche éco citoyenne, de partir de leurs connaissances et compétences artistiques, culturelles et sportives, les associer à la co construction d’un programme d’activités autour d’un budget participatif avec l’aide et le soutien des animateurs du projet. L’essence même de ce projet vise également à la découverte du patrimoine locale, à l’économie circulaire en privilégiant les achats auprès des producteurs locaux. Parents, jeunes et équipes pédagogiques seront associés à l’élaboration du projet de séjour vacances qui se déroulera du 19 au 23 juillet 2021, pour une vingtaine d’enfants. Une journée consacrée au retour d’expérience sera menée et animée par les enfants sous la forme d’un débat intéractif ponctué de films, de photos mais aussi pour conter leurs nouvelles connaissances sur le développement durable, sur la gestion d’un budget, d’un plan alimentaire

Les enfants doivent être impliqués dans la mise en oeuvre du projet et dans les séances de préparations pour participer au séjour vacances. Les tarifs appliqués seront en fonction des revenus du foyer fiscal.

Nature, sciences, histoire locale et découverte du patrimoine, un parcours riche autour d »activités ludiques et éducatives concourant à l’apprentissage à la vie en collectivité…

Base nautique de saint leu d’esserent 19 Rue de la Garenne, 60340 Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T08:00:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T08:00:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-23T08:00:00 2021-07-23T23:30:00