Les Enfants hiboux ou Les petites ombres de la nuit – Basile Yawanké – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 4 février 2022, Nantes. 2022-02-04 Représentations du 1er au 4 février 2022 à 20h

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 1er au 4 février 2022 à 20h Théâtre. L’action se passe sur un plateau d’un show télévisé, qui plonge un artiste de renom dans ses souvenirs d’enfant de rue. Face à la présentatrice, il est catapulté dans les méandres de son enfance. Le passé envahit le présent et fait resurgir des cicatrices à vif. Que sont devenus ses copains d’infortune : Rambo, Beyoncé, Conchita et Lady Gaga ? Entre violence des codes et ivresse des fantasmes, Basile Yawanké plonge dans la vie des “petites ombres de nuit”. Inspirée d’une thèse sur les enfants de rue, rejetés pour des accusations de sorcellerie, au Congo, cette pièce pourrait également évoquer les talibés du Sénégal, les enfants dans les favelas et les petits Roms dans les rues des pays occidentaux. Comment une société peut-elle mettre au ban une partie de sa jeunesse ? Qui sont ces enfants ? Quel est leur avenir ? La violence et la douleur de leur existence sont au cœur de nos sociétés, tellement visibles mais que nous gardons pourtant à distance même s’ils sont de véritables bombes à retardement. Ecriture, mise en scène : Basile YawankéAvec Sabrina Manach, Camille Rock, Nathan Jousni, David Ganda, Arnold Mensah, Marléne Douty Durée : 1h30 Public : à partir de 13 ans T.U. Théâtre Universitaire adresse1} Nantes Nord Nantes 44300 Nantes Nord 02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr 02 53 52 23 80 https://tunantes.fr

