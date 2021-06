Parçay-les-Pins Musée Jules Desbois Maine-et-Loire, Parçay-les-Pins Les enfants exposent au musée Jules-Desbois Musée Jules Desbois Parçay-les-Pins Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

A l’occasion des 20 ans du musée, tous les élèves de l’école Les Erables de Parçay-les-Pins ont rencontré et participé à des ateliers de sculpture avec l’artiste angevin Simon Pavec. La Nuit Européenne des Musées, c’est l’occasion de découvrir leurs œuvres d’art exposées au sein même du musée au milieu des sculptures de Jules Desbois. C’est aussi l’occasion d’une déambulation au cœur de la nouvelle exposition Amitiés artistiques angevines qui met en lumière les peintres angevins du début du XXeme siècle. (un espace de création permettra à chacun de s’initier à la technique de modelage)

Entrée libre

Quand les sculptures des enfants du village rencontrent celles de Jules Desbois. Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Maine-et-Loire

