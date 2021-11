Les enfants Éblouis Théâtre de l’Échangeur, 29 novembre 2021, Bagnolet.

Les enfants Éblouis

du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre à Théâtre de l’Échangeur

Texte et mise en scène Yan Allegret Avec Yann Collette Création sonore Yann Féry Scénographie et lumières Philippe davesne et Yan Allegret Coproduction les Bambous scène conventionnée de St Benoît. avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et de la région ile-de-France Texte paru chez Quidam Editeur La parole d’un homme traverse les heures d’une seule journée, du réveil à la nuit, dans une chambre d’une maison. Dans cette parole, des retrouvailles ont lieu, des départs, des réminiscences. Des mélanges entre passé et présent, entre les différentes époques d’une même vie, la parole comme témoignage d’un lieu d’existence, peut-être le dernier, dans lequel le réel s’ouvre. La parole comme acte de vie. A l’extérieur, peu advient. Une douche. Un repas. La vision d’un jardin et d’un arbre à travers la fenêtre. Une visite de la soeur, une marche dans le couloir. Et la disparition possible de l’homme, sans doute, une fois la nuit venue. Le flots des mots de l’homme comme lieu ultime de vie. La migration de l’identité non pas comme un chemin vers du néant, mais bien plus comme la découverte d’un autre pan du réel, plus sensitif, plus ouvert. Là où l’on pensait la perte, un renversement advient: à la place, des retrouvailles, et des enfants éblouis par la lumière de midi.

sur réservation uniquement

(&) So Weiter – Yan Allegret

Théâtre de l’Échangeur 59 avenue Général du Gaulle 93170 BAGNOLET Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T20:30:00 2021-11-29T22:00:00;2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T22:00:00;2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T22:00:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T22:00:00;2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T22:00:00