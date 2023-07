Les enfants du patrimoine à la BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 septembre 2023

de 10h00 à 16h00

.Public enfants adolescents. gratuit

À l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée chaque année la veille des journées européennes du Patrimoine, les CAUE et leurs nombreux partenaires comme la BHVP se mobilisent pour que les élèves des écoles, collèges et lycées bénéficient d’un programme d’activités culturelles adaptées et gratuites.

A l’occasion de cette journée, la bibliothèque historique de la Ville de Paris sera exclusivement ouverte aux enseignants et à leurs élèves.

Guidés par les bibliothécaires, ils pourront découvrir et visiter l’un des plus anciens hôtel particulier du Marais, l’hôtel Lamoignon qui abrite aujourd’hui la Bibliothèque historique.

Au cours de ces séances vous pourrez notamment découvrir deux tableaux de très grand format qui permettront de parler de l’Histoire de Paris.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-d-une-bibliotheque-patrimoniale-sur-l-histoire-de-paris-la-bhvp-1655140996 +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-d-une-bibliotheque-patrimoniale-sur-l-histoire-de-paris-la-bhvp-1655140996

