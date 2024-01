LES CAROLINE LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, 10 mars 2024, Paris.

Un spectacle musical et burlesque autour d’un répertoire détonnantLes deux chanteuses comédiennes, Caroline Loeb et Caroline Montier ont concocté en toute inconscience un spectacle musical burlesque et tendre autour d’un répertoire détonnant. De Mistinguett à Brigitte Fontaine en passant par Juliette, Régine et Pauline Carton, elles livrent leurs versions à la fois glamour et décoiffantes de succès populaires ou de perles rares. Accompagnées par Vincent Gaillard, leur pianiste et néanmoins complice, elles déploient toute leur fantaisie pour nous faire rire et nous toucher. Grand huit émotionnel en perspective !crédits: Caroline Loeb, Caroline Montier, Vincent Gaillard, mise en scène Flannan Obé, lumières Arnaud Le Dû, costumes Stephan Janson, production La pierre brute production

Tarif : 17.00 – 27.35 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75