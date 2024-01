LES SPHÈRES ENNEMIES LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, jeudi 7 mars 2024.

LES SPHÉRES ENNEMIESJO, hémisphère gauche : primaire, impulsif et cynique, aime chasser la gazelle. NATHAN, hémisphère droit : civilisé, idéaliste et romantique, aime cueillir des coquelicots. A première vue, ils n’ont rien en commun… si ce n’est qu’ils sont copilotes dans un cerveau humain, celui de Jonathan. Et quand Jonathan rencontre la femme de sa vie, le duo de « chasseur-cueilleur » va devoir trouver un terrain d’entente pour la conquérir, pour le meilleur et pour le pire. Du coup de foudre aux vieux jours, du premier rendez-vous à la demande en mariage, les Sphères Ennemies raconte une grande histoire d’amour … mais depuis l’intérieur de la boite crânienne d’un jeune homme, où s’affrontent le petit ange et le petit diable qu’on a tous dans la tête. Petit Molière Meilleure Comédie 2019 Crédits: Avec Olivier Teillac (Nathan) et Jean-Baptiste Thomas-Sertillanges (Jo) ; Une pièce de Jean-Baptiste Thomas-Sertillanges avec la collaboration de Olivier Teillac ; Mise en scène : Alexis Berecz Durée 1h15LA PRESSE : OUI FM – Une pièce exceptionnelle, qui ne ressemble à aucune autre. Ces deux-là vont vous faire pleurer de rire. Mais au delà de la comédie, c’est subtil, assez fascinant et surtout, c’est « vrai ». THEATRE ET SPECTACLE DE PARIS – Un spectacle drôle et intense, entre fous rires et réflexions, entre légèreté et profondeur : une vraie réussite tant dans son écriture et sa mise en scène que dans le jeu énergique et rythmé de ses deux comédiensATLANTICO – Un régal ! Cette pièce propose un synopsis jamais vu au théâtre, servie par un texte intelligent et drôle, une mise en scène vive et inventive, un décor magnifique à la Jules Verne. Excellent. TOUTE LA CULTURE – Une idée en or, un texte intelligent et incisif, un spectacle visuel hilarant, aussi sophistiqué qu’ingénieux. Brillant.AU BALCON – Ca frappe fort. Très fort ! Le texte ne s’encombre d’aucun politiquement correct. Les comédiens font preuve d’un indéniable talent. C’est cru, émouvant, drôle. Une réussite !

Tarif : 21.50 – 28.50 euros.

Début : 2024-03-07 à 19:30

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75