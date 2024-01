LA P’TITE DÉBROUILLE LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, mardi 30 janvier 2024.

LA P’TITE DÉBROUILLEUne comédie historique, moderne et pleine d’humanité! Quand les différences font la différence.Lys, chanteuse lyrique et psychologue, vous transporte, avec humour, dans sa quête de l’amour, de la liberté et de l’expression de soi.Le Seule-en-scène détonnant(e) à choeur ouvert ! Par son humour et ses grands airs , Lys, artiste lyrique et psychologue, vous transporte dans sa quête de l’amour, de la liberté et de l’expression de soi.Une aventure désopilante qui risque fort de vous en-chanter !DISTRIBUTION : Auteur : Lys Santellani, Cyrille ArnaudArtiste : Lys SantellaniMetteur en scène : Lys Santellani, Cyrille ArnaudCommunication visuelle : Cyrille ArnaudMusique : Vincent Belle Assistante mise en scène : Inès Garrod Lumière : Aurélie Hafner Costumes : Bruno Marchini Décors: Coralie Baroux et Isabelle DelbecqBrocante de Bû : Fabien Mazenaud Chorégraphie : Jeanne Ignatieff et Paul GosselinPhotographe plateau : Sandra SanjiVoix off : Roddy Julienne et Olivier BarouxCommunity manager : Boris BarouxAttaché de presse : Laurent RenardLA PRESSE : Le Parisien Drôle et émouvant Télématin Absolument génial ! Télérama Emplie d’humanité Club Première On rit, on pleure énormément Le Figaro Coup de coeur

Tarif : 17.50 – 26.25 euros.

Début : 2024-01-30 à 19:30

Réservez votre billet ici

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75