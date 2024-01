EDOUARD LEFROUSSARD ET LA FORÊT LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, samedi 27 janvier 2024.

EDOUARD LEFROUSSARD ET LA FORÊT INTERDITEEdouard Lefroussard est un jeune garçon de 9 ans qui a peur de tout, tout le temps !Pas de bol, son nom de famille ne l’aide pas !Un été, ses parents décident de l’envoyer chez les scouts dans l’espoir qu’il vive des aventures pour devenir plus courageux… et il va être servi !La Cheftaine Mlle Patatier va lui donner une mission bien particulière… Traverser la forêt interdiiiiiiiite !Sur son chemin, il va faire la rencontre de personnages mystérieux tels que l’incroyable chauve-souris Reine de la nuit , de son vrai nom Katy Perrimée, Dame feuillage l’âme de la forêt , ou encore l’excentrique YaniK le Moustique. Clac-Chicot le dentier qui parle trop sans oublier le Mage Uscule, un passionné de jeux, qui devant aucun défi, jamais ne recule !Mais Ce qu’Edouard ne sait pas, c’est que chacune de ces rencontres va changer sa vie à tout jamais !Un spectacle musical frissonnant et drôlement effrayant où les enfants partent à l’aventure pendant 50 minutes.Et vous, Êtes vous prêts à rire de vos peurs ?!À partir de 5 ans (seulement si tu es prêt à rire de tes cauchemars)Par l’auteure de Snow un Noel de Chien et Ou es-tu Cacahuète? Auteur : Elza Pontonnier et Antoine BoussardArtistes : Arnaud Gagnoud ou Christophe MaiMetteur en scène : Elza Pontonnier

Tarif : 10.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 14:00

Réservez votre billet ici

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75