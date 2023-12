MAX ET LA FEERIE DE NOEL – Max et la féerie de Noel LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, 7 janvier 2024, Paris.

C’est le soir de Noël et Max est invité à découvrir l’atelier magique du père noël. A bord d’un vélo magique, il rejoint le pôle nord et découvre les lutins qui lui souhaitent la bienvenue.Soudain, un bruit retentit. C’est le Listotomatix qui transmet au père noël les commandes des enfants. C’est alors que, comme par magie, tous les jouets de l’atelier prennent vie. Une poupée, des soldats de plombs, des automates ou encore une boîte à musique s’animent et offrent des tableaux féériques et magiques !Il semblerait malgré toute cette joie qu’un invité n’est pas d’humeur festiveMax sauvera t-il l’atelier et le père Noël arrivera t-il à faire sa distribution ?Rejoignez Max pour une visite féérique de l’atelier du Pôle Nord. Un enchaînement de tableaux musicaux chanté et dansé par 6 artistes vous emmènera dans le monde magique des jouets et du Père Noël.Comédiens :Aude ManzanoChristopher CaulierCaroline PiekaczJean ColombetDana VervischSandro RomanoSylvain Durand-SorianoÉcriture et Mise en Scène :Tim FrionChorégraphies :Tim FrionAssistant Metteur en Scène :Sylvain Durand- SorianoAssistante Chorégraphe :Caroline Piekacz

Tarif : 13.50 – 18.50 euros.

Début : 2024-01-07 à 14:00

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75