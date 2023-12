PSYCHELYRIQUE – Psychélyrique LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, 7 janvier 2024, Paris.

Lys, chanteuse lyrique et psychologue, vous transporte, avec humour,dans sa quête de l’amour, de la liberté et de l’expression de soi.Le Seule-en-scène détonnant(e) à choeur ouvert !Par son humour et ses grands airs , Lys, artiste lyrique et psychologue, vous transporte dans sa quête de l’amour, de la liberté et de l’expression de soi.Une aventure désopilante qui risque fort de vous en-chanter !DISTRIBUTIONAuteur : Lys Santellani, Cyrille ArnaudArtiste : Lys SantellaniMetteur en scène : Lys Santellani, Cyrille ArnaudCommunication visuelle : Cyrille Arnaud

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 16:00

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 34, RUE RICHER 75009 Paris 75