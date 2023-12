SNOW, UN NOEL DE CHIEN LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris Catégorie d’Évènement: Paris SNOW, UN NOEL DE CHIEN LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2 Paris, 7 janvier 2024, Paris. C’est la veille de Noël et Snow le petit chien du Père Noël a disparu !Sans ses pouvoirs magiques pour faire voler les rennes, impossible de faire la distribution des cadeaux !Grenadine, la cheffe lutine, et son acolyte Potiron ont 24h pour le retrouver.A travers ce voyage fantastique, venez assister à une aventure féerique qui raconte les traditions de Noël.Un spectacle musical interactif pour accueillir l’esprit de Noël.Auteur : Elza PontonnierArtistes : en alternance : Anne Flore Roublique , Solène Cornu, Maxime Desnos, Christophe MaiMetteur en scène : Elza Pontonnier

Tarif : 10.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 11:00
Réservez votre billet ici
LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 2
34, RUE RICHER
75009 Paris
Paris

