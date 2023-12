LE FIEALD LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 Paris, 11 février 2024, Paris.

LE FIEALDLe Fieald, un spectacle comme vous n’en avez jamais vu et n’en verrez jamais. Des artistes sélectionné.es au hasard, des sketchs inédits et de la musique live renouvelée chaque semaine !- résumé du spectacle en quelques lignesLe festival international d’expression artistique, libre et désordonnée attaque sa 34e saison aux Enfants du paradis. Et comme chaque dimanche depuis sa création, la pionnière des scènes ouvertes parisiennes accueille 7 artistes sélectionnés au hasard qui ont 5 minutes, pas une de plus, pour proposer au public ce qu’ils savent faire : humour, seul en scène, musique, cirque, cascades… le Fieald, c’est la scène ouverte de tous les arts, chaque semaine renouvelée. Entre chaque passage, une troupe résidente viendra interpréter des sketchs et un groupe de musique viendra animer la soirée, avec ses jingles. Et pour parachever cette soirée, un parrain ou une marraine nous fera l’amitié de venir conclure la soirée.Crédits : Etienne Bianco, Clémence Brodin, Célia Chabut, Greg Duth, Marie Gebhard, Edwina Girard, Nicolas Le Bricquir, Clémence Lepage, Olivier Lugo, Lucas Riway, Shéraze Saïd, Ngo Sognog, Luc Sonzogni, Mathis Sonzogni, Taos Sonzogni, Vaslo, Fanny Vion- 10 septembre : Dany Boon – 17 septembre : spéciale Avignon, avec nos coups de coeur du festival Mahé, Rabah Benachour, Amandine Lourdel, Guillaume Morrow, Victoria Panasso, Charlélie, Hinde Daoui et Aude Lener- 24 septembre : Les Jumeaux

Tarif : 13.30 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 20:30

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris