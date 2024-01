LE MONDE MAGIQUE DE CASSE-NOISETTE LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 Paris, 11 février 2024, Paris.

LE MONDE MAGIQUE DE CASSE-NOISETTEMême les tout-petits peuvent nous rejoindre! Le monde magique de Casse-Noisette est une adaptation unique de l’histoire originale du ballet du même nom. C’est bien plus qu’un simple spectacle. C’est une expérience magique qui transporte le public dans un monde enchanté, mêlant habilement musique, danse et théâtre visuel. Les décors somptueux, les costumes époustouflants et les performances artistiques de haut niveau garantissent une expérience inoubliable aux enfants et à leurs familles. Il n’y a pas de mots dans cette version unique de Casse-Noisette, combinant les éléments comiques du théâtre physique avec l’esthétique du ballet classique. Même les tout-petits peuvent nous rejoindre!Durée du spectacle : 50 minutesGroupe d’âge : 2 ans et plusDirecteur artistique : Çagdan BüyükRégisseur : Batuhan BayginAssistante à la régie : Franck Saudubray Chorégraphe : Zeynep TanerHomme Conteur : Jérémy MekkaouiPrince Casse-Noisette : Serge Mouaward / Louis GigotClara : Chloé Barrier Mère : Léa GuérineauPère : Antoine Maabed Drosselmayer : Cédric Mehou-loko Fritz : Franck SaudubrayMère Ginger : Blaise JouhannaudDanseurs : Martina Virgili, Daniela Giannuzzi, Chiara Maurelli / Martina FanelliInvités : Simone Caccivio, Julie Migot-Dalcantarat

Tarif : 18.50 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 13:00

Réservez votre billet ici

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75