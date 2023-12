UN POUR TOUS LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Dix années d’amitié peuvent-elles se briser en une soirée ?UN POUR TOUS, une comédie dans le style du Prénom ou d’un épisode de Friends , c’est une bande de potes qui se connaissent depuis 10 ans et ils ne sont plus les mêmes qu’au lycée…Ce soir-là tout part en vrille. Clotilde, Romain, Ludo, Franck, et Margaux vous invitent à célébrer leur amitié !Quand nos potes d’enfance changent, évoluent…Est-ce qu’on peut rester amis ?Crédits :Prénoms et noms des comédiens: Morgane DELACOUR / Amandine CHATELAIN / Justine MARCAIS / Ronan HEBMANN / Fabien DESVIGNE / Mathieu PERALMA Auteur : Mathieu Peralma Metteur en scène : Eric SavinRécompenses :-Coup de Coeur Paris Match – Avignon 2022-Cyrano Meilleur Comédie 2022-Cyrano Meilleure Comédienne second rôle 2022-Succès AVIGNON saison 2022 et 2023

Tarif : 21.50 – 32.30 euros.

Début : 2023-12-28 à 21:15

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris