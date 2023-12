UNDER CONSTRUCTION LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 Paris, 27 décembre 2023, Paris.

Une comédie physique débridée où trois colocataires eccentriques tentent de se préparer une tasse de thé. Prêts à tout, ils s’engagent de bon coeur dans 75 minutes de péripéties tragi-comiques où ils n’hésiteront pas à dépasser les limites de l’entendement pour toucher à leur noble but.Une comédie physique où trois excentriques partagent un logement exigu et délabré. Y préparer une tasse de thé devient vite une quête dangereuse, où nos héros seront électrocutés, prendront feu, se perderont dans leur propre logement, et livreront combat aux cafards, moustiques et même aux extraterrestres… Mais si ces messieurs désirent prendre le thé, ils iront jusqu’au bout pour l’avoir, même si le monde entier doit tomber en morceaux ! EN CONSTRUCTION embarque le public dans un univers poétique, fantasmagorique et saturé d’humour absurde. Au-delà de la clownerie, du grotesque, de la virtuosité physique et du rire, le spectacle porte un certain regard sur notre monde et sur la façon que nous avons de le braver.Écrit, réalisé et interprété par DAVAI, 75 min, sans texte. Interprètes : Vitaly Azarin, Losha Gavrielov, Fyodor Makarov Scénographie et conception sonore : Losha Gavrielov Costumes : Yasmin Wollek Musique originale : Daniel Sinaisky Lumières: Ilya Gerchikov

Tarif : 25.50 – 30.65 euros.

Début : 2023-12-27 à 19:00

LES ENFANTS DU PARADIS – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris