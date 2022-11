LES ENFANTS DU LEVANT

2022-12-04 10:45:00 – 2022-12-04 12:00:00 5 EUR 5 20 Leur condition tragique ne fut révélée qu’en 1934. De leur sort, Isabelle Aboulker a tiré un opéra d’une douceur et d’une poésie intenses. Les Enfants du Levant raconte – comme Victor Hugo en son temps – la vie malgré tout de ces enfants auxquels la compositrice française restitue une identité musicale. Orchestre National Capitole Toulouse – concert en famille

En France, au XIXe siècle, des enfants furent envoyés au bagne, dans l’Île du Levant, au large de Toulon.

