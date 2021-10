Noisiel La Ferme du Buisson île de France, Noisiel Les Enfants du Désordre La Ferme du Buisson Noisiel Catégories d’évènement: île de France

Les Enfants du Désordre La Ferme du Buisson, 19 novembre 2021, Noisiel. Date et horaire exacts : Du 19 au 27 novembre 2021 :

vendredi de 20h à 23h

et samedi de 15h à 22h

et mardi de 20h45 à 23h

payant

Scènes de famille Qu’elle soit chérie, subie ou choisie, la famille, cœur battant des relations humaines, est un puissant terreau dramaturgique car elle est à la croisée de nos tiraillements individuels, à l’intersection de l’individu et de l’être social, de nos névroses et de nos besoins affectifs. De l’héritage complexe d’un père affabulateur au deuil d’un enfant disparu, de l’apprentissage de la tendresse chez un enfant adopté aux conséquences intimes du divorce des parents, elle vient aujourd’hui nourrir l’inspiration vibrante des artistes que nous accueillons pour cette nouvelle édition du festival Les Enfants du désordre. Spectacles -> Théâtre La Ferme du Buisson Allée de la Ferme Noisiel 77186

Contact : la Ferme du Buisson 01 64 62 77 77 billetterie@lafermedubuisson.com https://www.lafermedubuisson.com/programme/les-enfants-du-desordre-2021 https://www.facebook.com/fermedubuisson 0164627777 billetterie@lafermedubuisson.com Spectacles -> Théâtre En famille

