Bazas Place de la Cathédrale Bazas, Gironde Les enfants de la pub ! Place de la Cathédrale Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Les enfants de la pub ! Place de la Cathédrale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bazas. Les enfants de la pub !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de la Cathédrale

### Venez découvrir la place des enfants dans l’iconographie des publicités d’antan… Une exposition proposée par les Amis du Musée de Villandraut.

Gratuit. Entrée libre. Point de rdv sur la place de la cathédrale, puis vous serez dirigé vers la salle des conférences.

Venez découvrir la place des enfants dans l’iconographie des publicités d’antan… Place de la Cathédrale Place de la Cathédrale, 33430 Bazas Bazas Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de la Cathédrale Adresse Place de la Cathédrale, 33430 Bazas Ville Bazas lieuville Place de la Cathédrale Bazas