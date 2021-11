Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780, Lion-sur-Mer Les enfants de la patrie Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: 14780

Lion-sur-Mer

Les enfants de la patrie Lion-sur-Mer, 12 novembre 2021, Lion-sur-Mer. Les enfants de la patrie place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer

2021-11-12 – 2021-11-18 place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon

Lion-sur-Mer 14780 L’exposition montre sous quelle forme les enfants participent à l’élan patriotique qui unit la nation, avec une intensité variable, durant la Grande Guerre.

L'exposition montre sous quelle forme les enfants participent à l'élan patriotique qui unit la nation, avec une intensité variable, durant la Grande Guerre.

Source : Galerie Trianon
accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00 https://lionsurmer.com/

Source : Galerie Trianon place du 18 juin 1940 Galerie d’art Le Trianon Lion-sur-Mer

Détails Catégories d’évènement: 14780, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse place du 18 juin 1940 Galerie d'art Le Trianon Ville Lion-sur-Mer lieuville place du 18 juin 1940 Galerie d'art Le Trianon Lion-sur-Mer