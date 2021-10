Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Les enfants de Diane Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Les enfants de Diane Maison du livre,de l’image et du son, 14 octobre 2021, Villeurbanne. Les enfants de Diane

du jeudi 14 octobre au samedi 8 janvier 2022 à Maison du livre, de l’image et du son

Exposition du 15 octobre 2021 au 8 janvier 2022 Jeudi 14 octobre – 19h – Vernissage performé La pratique des Enfants de Diane est alternative, au sens électrique du terme. Il s’agit de produire de l’énergie dans un mouvement continu, entre « le trop » et « le trop peu ». Prêtant leurs corps aux voix qu’ils / elles se choisissent, Les enfants de Diane se glissent dans la peau de créatures aux signes étranges. Sans jamais être stars, ils / elles sont, néanmoins, toujours plus qu’eux-mêmes / elles-mêmes. Collectif à géométrie variable, Les enfants de Diane se produisent à l’occasion de soirées, de shows et d’expositions, dans des rituels collectifs et individuels, où se côtoient lip sync, effeuillages, stand-up, claquements de doigts et performances en tout genre. Pour leur exposition à l’artothèque de la Maison du livre, de l’image et du son, ils / elles s’apprêtent à déployer leurs énergies à travers leurs corps lors d’événements ponctuels, ici et là, mais aussi à travers les corps d’icônes, qui habiteront l’espace en leur absence. Une installation in situ, réalisée sur mesure pour le lieu, se déploie sur l’ensemble du grand mur de l’artothèque. Les enfants de Diane se produisent à l’occasion de soirées, de shows et d’expositions où se côtoient lip sync, effeuillages, stand-up, claquements de doigts et performances en tout genre. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T20:30:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T19:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T19:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T19:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T19:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T18:00:00;2021-12-28T14:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T18:00:00;2022-01-04T14:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T14:00:00 2022-01-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne